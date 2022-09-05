Окупанти вночі знову вдарили по Миколаєву ракетами С-300: Кім назвав наслідки

Російські війська вночі 5 серпня знову завдали ракетного удару по Миколаєву. Ракетами С-300 окупанти вдарили по підприємству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Так, близько 00:30 ворожі війська атакували ракетами типу С-300 промислове підприємство на околиці міста. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Крім того, вночі під ворожі обстріли потрапило село Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих і руйнувань немає.