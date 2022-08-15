У Миколаєві та Харкові лунають вибухи
Фото: у Миколаєві та Харкові пролунали вибухи (Віталій носач, РБК-Україна)
У Миколаєві та Харкові вночі 15 серпня прогриміли вибухи, оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, що в суботу ввечері і в неділю вранці російська армія обстріляла Миколаїв і область. В результаті атак є постраждалі.
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