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У Миколаєві та Харкові лунають вибухи

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Понеділок 15 серпня 2022 02:58
У Миколаєві та Харкові лунають вибухи Фото: у Миколаєві та Харкові пролунали вибухи (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві та Харкові вночі 15 серпня прогриміли вибухи, оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що в суботу ввечері і в неділю вранці російська армія обстріляла Миколаїв і область. В результаті атак є постраждалі.

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Миколаїв Харків
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