Окупанти вночі з "Градів" обстріляли Нікопольський район: є поранені

Російські окупанти у ніч на 6 вересня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога поранень зазнали двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Вночі знову обстріляно Нікопольщину. Російські окупаційні війська тричі накрили район "Градами", - розповів посадовець.
Резніченко зазначив, що ворог завдав ударів по житлових кварталах Нікополя.
Внаслідок атаки загарбників поранень зазнали чоловік і жінка - їх госпіталізували. Медики оцінюють стан постраждалих як середньої важкості.
Окрім цього, у місті пошкоджені 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйнований. Ворожі снаряди поцілили по:
"У місті понівечені кілька газогонів та автівок. Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла понад 2 000 сімей. Аварійні бригади уже працюють. У Марганецькій громаді минулося без постраждалих та руйнацій", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня російські окупанти обстріляли Харків. Унаслідок атаки ворога загинула місцева мешканка.
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