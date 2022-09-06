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Окупанти вночі з "Градів" обстріляли Нікопольський район: є поранені

Фото: Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 6 вересня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога поранень зазнали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Вночі знову обстріляно Нікопольщину. Російські окупаційні війська тричі накрили район "Градами", - розповів посадовець.

Резніченко зазначив, що ворог завдав ударів по житлових кварталах Нікополя.

Внаслідок атаки загарбників поранень зазнали чоловік і жінка - їх госпіталізували. Медики оцінюють стан постраждалих як середньої важкості.

Окрім цього, у місті пошкоджені 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйнований. Ворожі снаряди поцілили по:

  • дитячому садочку;
  • двох ліцеях;
  • центру технічної творчості;
  • спортивному клубу.

"У місті понівечені кілька газогонів та автівок. Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла понад 2 000 сімей. Аварійні бригади уже працюють. У Марганецькій громаді минулося без постраждалих та руйнацій", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня російські окупанти обстріляли Харків. Унаслідок атаки ворога загинула місцева мешканка.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України