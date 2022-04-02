ru ua
Сб, 02 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія завдала ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку

Новость на русском →
Полтава, Субота 02 квітня 2022 06:43
Росія завдала ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку Фото: російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

По Полтаві та Кременчуку війська РФ завдали ракетних ударів. Під ворожий обстріл потрапили житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.

Про це 2 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитра Луніна.

"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об'єктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках", - пише чиновник в Telegram вранці.

На місці події працюють всі відповідні служби. Дані про можливих постраждалих в цей час уточнюється.

"Інформацію про постраждалих уточнюємо. Не постимо жодних фото! Зберігаємо спокій! І ніколи, ніколи не ігноруємо повітряну тривогу" - зазначив глава ОВА.

Раніше повідомлялося, що 1 квітня українські системи ППО збили ракети в Одеській області. Під час обстрілу окупанти намагалися поцілити об'єкти критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава Кременчук ракетный удар Війна Росії проти України
NEWS
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою