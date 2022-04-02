Росія завдала ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку

По Полтаві та Кременчуку війська РФ завдали ракетних ударів. Під ворожий обстріл потрапили житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.

Про це 2 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитра Луніна .

"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об'єктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках", - пише чиновник в Telegram вранці.

На місці події працюють всі відповідні служби. Дані про можливих постраждалих в цей час уточнюється.

"Інформацію про постраждалих уточнюємо. Не постимо жодних фото! Зберігаємо спокій! І ніколи, ніколи не ігноруємо повітряну тривогу" - зазначив глава ОВА.