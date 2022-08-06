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Окупанти вдарили по Дніпропетровській області: є поранені, пошкоджені десятки будинків

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Дніпро, Субота 06 серпня 2022 08:04
Окупанти вдарили по Дніпропетровській області: є поранені, пошкоджені десятки будинків Фото: російські війська вночі обстріляли Дніпропетровську область (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі обстріляли з "Градів" Нікопольський район, зі ствольної артилерії – Криворізький район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.

У Нікополі зафіксовано 20 прильотів реактивних снарядів, троє городян поранені. Один з них у лікарні – 58-річний чоловік. У місті постраждали 11 п'ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок і будинок дитячої творчості.

Також виведено з ладу газовід, водовід та електромережі. Кілька тисяч людей тимчасово залишилися без світла, працюють аварійні бригади.

У Криворізькому районі окупанти вдарили по Зеленодольській громаді. Попередньо люди не постраждали.

Детальніше про те, навіщо росіяни нарощують війська на півдні, яка ситуація в Харківській області та на Донбасі, чи є загроза з боку Білорусі - у матеріалі РБК-Україна.

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