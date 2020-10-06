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Окупанти назвали "катастрофічною" ситуацію на ринку праці в Криму

Крим, Вівторок 06 жовтня 2020 14:48
Окупанти назвали "катастрофічною" ситуацію на ринку праці в Криму
Фото: Володимир Константинов (regnum.ru)
Автор: Максим Зайченко

Спікер так званого "парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов заявив, що на ринку праці в Криму склалася "катастрофічна ситуація". За його словами, на півострові спостерігається "дефіцит робочої сили".

Про це він сказав під час засідання підконтрольного Кремлю кримського уряду 6 жовтня, передає "Крим.Реалії".

"У нас на ринку праці склалася катастрофічна ситуація в Криму - у нас дефіцит робочої сили. За попередніми даними експертів, близько 10 тисяч. Цих людей неможливо привезти через пандемію, обмежень багато як в регіонах, так і у нас", - сказав Константинов.

Нагадаємо, 4 жовтня в окупованому Криму зафіксували рекордне число нових випадків коронавірусної хвороби. За добу заразилися 103 людини.

Крім цього, раніше в МЗС України заявили, що Росія майже втричі збільшила свою військову присутність в Криму за час анексії півострова. Також РФ веде активну політику колонізації півострова.

Також РБК-Україна писало, що Україна планує запустити "Кримську платформу". Її основними завданнями буде структурування міжнародних зусиль з деокупації півострова.

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