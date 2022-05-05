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Голова Чорнобаївки після "візиту" окупантів потрапив у лікарню, його заступник - зник

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Чорнобаївка, Четвер 05 травня 2022 13:43
Голова Чорнобаївки після "візиту" окупантів потрапив у лікарню, його заступник - зник Ігор Дудар (скрін з відео)
Автор: Тетяна Самарук

У Херсонській області Чорнобаївський сільський голова Ігор Дудар після обшуків російськими військовими потрапив до лікарні у важкому стані. Також його заступник Євгеній Родіонов зник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорнобаївську сільську раду.

Зокрема, 2 травня о 7 годині окупанти захопили приміщення Чорнобаївської сільської ради.

"Зірвано Державний Прапор України, зламано замки у службових кабінетах та сейфах, проведено обшук, працівників не допущено до робочих місць, вивішено російський прапор", - йдеться у повідомленні.

Також після допиту, з приміщення сільської ради викрадено заступника сільського голови Родіонова Євгенія Олександровича. Інформація про місце його перебування наразі відсутня.

Окрім того, за місцем проживання сільського голови Дударя Ігоря Михайловича військовими проведено обшук із пошкодженням майна. Наразі сільський голова перебуває у тяжкому стані в лікарні, а за самою лікарнею ведеться нагляд російськими солдатами.

Чорнобаївська сільрада пояснила, що через відсутність на території громади мобільного зв’язку та інтернету з 30 квітня до 4 травня не було можливості висвітлити достовірну інформацію про ці події.

Зазначається, що працівники сільради залишаються вірними присязі посадової особи місцевого самоврядування і продовжують вірно служити громаді та народові України.

Раніше віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук повідомляла, що окупанти взяли в полон главу Чорнобаївки.

Також ми писали, що з початку війни в Чорнобаївці були пошкоджені майже 200 будинків.

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