Окупанти наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб

На Донецький напрямку війська РФ наступають на Бахмут і Авдіївку напрямках, а також намагається створити умови для оволодіння Соледаром і Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання щодо посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях. У частинах сил спеціальних операцій цієї країни відзначено проведення перевірки бойової готовності.

На Сіверському напрямку противник зі ствольної та реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст, Гай, Грем'яч та Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Старикове Сумської області.

На Харківський напрямку окупанти виробляли вогняне ураження з артилерії різних типів в районах населених пунктів Харків, Борщова, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки.

На Слов'янський напрямку зафіксовані обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи.

На Краматорськ напрямку зафіксовані обстріли зі ствольної і реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Крива Лука, Верхньокам'янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок і Каленики. Йшли стрілецькі бої.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, вершини, Бахмута та Соледара. Вів наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного становища, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з артилерії та танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченка, Володимирівки, Новобахмутівки та Невельського.

На Новопавлівському та Запорізькому активних дій військ РФ не зафіксовано. Помічені систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури поблизу Константинополя, залізничного, Варварівки, Мар'їнки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малих Щербаків, Темирівки та Білогір'я.

На Південнобузькому основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування ЗСУ, підтримує високу інтенсивність розвідки БПЛА. Зафіксовані обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Промінь, Лимани, Нова Зоря, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкіно, Зелений Гай.