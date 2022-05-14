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Окупанти завдали ракетного удару по Кременчуцькій ТЕЦ

Фото: окупанти завдали ракетного удару по Кременчуцькій ТЕЦ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росіяни завдали удару високоточними ракетами по Кременчуцькій ТЕЦ. Постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Відзначається, що всього по Кременчуку було нанесено 12 ракетних ударів, більшість ракет потрапили в нафтопереробний завод, одна - в ТЕЦ.

"Постраждалих немає, але шкода заподіяна істотна. ТЕЦ тільки почала відновлювальні роботи, але на сьогоднішній день - ще один удар. Російські окупанти, напевно, хочуть, щоб 180 тисяч кременчужан, підключених до цієї ТЕЦ, були без тепла взимку", - заявив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін..

Нагадаємо, росіяни знову вдарили ракетами по Кременчуцькому НПЗ. Також повідомлялось про вибухи в Полтавському районі.

11 травня ракетний удар з ворожого літака зазнав Полтавський район. Обстріл підтвердив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Кременчук