Окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

За його словами, одна з ракет вибухнула поруч з медичним закладом. Про постраждалих і характер руйнувань в результаті ракетного обстрілу поки не повідомляється.

Нагадаємо, сьогодні харків'яни повідомляли про серії вибухів у місті. Від удару постраждали 14 осіб, з них троє дітей. За попередньою інформацією, обстріл вівся з РСЗВ "Ураган".

Раніше ми писали, що росіяни збільшили інтенсивність ударів по Харкову та області. Це пов'язано з наступом українських військ на даному напрямку.

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