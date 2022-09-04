Окупанти завдали 14 ракетних та 15 авіаударів по Україні, ЗСУ відбили 8 ворожих атак, - Генштаб

Російські війська завдали 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах України. Тим часом українські захисники відбили ворожі атаки у районах восьми населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Росіяни зосереджуються на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ.
Окупанти з високою інтенсивністю ведуть повітряну розвідку безпілотниками, шукають слабких місць в українській обороні, намагаються покращити тактичне положення.
При цьому зберігатися загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.
Протягом 4 вересня загарбники завдали 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають носії крилатих ракет "Калібр".
Авіаційне угруповання ворога веде бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань, найінтенсивніше - на Південнобузькому та Донецькому напрямках.
При уьому, проблемним для росіян залишається питання поповнення своїх втрат у живій силі. Так, у виправній колонії №124 Донецька, представники приватної військової кампанії "Вагнер" намагаються вербувати засуджених до складу свого підрозділу.
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та Білорусі.
На інших напрямках окупанти здійснили обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:
Українські захисники утримують займані позиції та не допускають просування ворога по території нашої держави.
ЗСУ успішно відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Краснопілля, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Кодема, Соледар та Первомайське.
Ракетні війська та артилерія наземних угруповань українських військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Впродовж 4 вересня було нанесено ураження по пунктах управління, районах зосередження бойової техніки та особового складу.
Протягом доби авіація Сил оборони нанесла 12 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об’єктів окупантів.
Тим часом, НАТО посилює свою присутність у східній частині Альянсу, розмістивши 8 багатонаціональних бойових груп на території країн-учасниць: Болгарії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та у Словаччині. Зазначається, що усі ці групи є бойовими підрозділами. Таким чином НАТО демонструє силу трансатлантичних зв’язків та рішучу готовність.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії склали 49 500 військових.
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