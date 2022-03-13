Росія планує взяти під постійний контроль Запорізьку АЕС, - МАГАТЕ

Україна заявила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) про те, що Росія планує взяти під постійний контроль Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МАГАТЕ.

При цьому генеральний директор "Росатому" Олексій Лихачов на зустрічі з главою МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі заперечував такий намір.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що Росія планує отримати повний і постійний контроль над Запорізькою атомною електростанцією під управлінням "Росатому", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, зараз Запорізька АЕС знаходиться під контролем російських окупантів.

10 березня МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленої росіянами Запорізької АЕС. Системи моніторингу ядерних матеріалів ЗАЕС перестали передавати дані організації.

Через два дні, 12 березня, МАГАТЕ відновило зв'язок з системами моніторингу з Запорізької АЕС.

Ми також писали про те, що глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що за спроби визнати присутність Росії на АЕС України будуть бити по руках.

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