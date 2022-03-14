Окупанти накрили авіаударами місто і селище в Миколаївській області

Російські окупанти завдали авіаударів по двох населених пунктах Миколаївської області. У Снігурівці після удару немає зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталія Кіма.

"Нас знову обстріляли. Снігурівка ... авіаударом вдарили по місту прямо. Там зараз є проблема зі зв'язком", - зазначив він.

Також російські війська завдали авіаудару по Первомайському.

Як пише місцевий сайт "Преступности.НЕТ", в результаті авіаудару в Снігурівці пошкоджено п'ять житлових будинків. Одна особа загинула, ще п'ять постраждали.