У "ЛДНР" окупанти мобілізують дітей, серед підлітків є загиблі, - Денісова

Окупанти на територіях Донецької та Луганської так званих "народних республік" проводять мобілізацію дітей до лав бойовиків. Серед підлітків вже є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денісову .

"Окупаційна влада" ЛДНР " проводить мобілізацію дітей, які брали участь у так званих "патріотичних клубах", до лав незаконних збройних формувань", - написала у Facebook омбудсмен.

За її даними, окупанти мобілізують навіть підлітків від 16 років. Серед них вже є загиблі. Зокрема, Іван Шифман, учасник так званого "військово-патріотичного спортивного "клубу" спадкоємці перемоги "територіального штабу в Комсомольському (Кальміуському) громадського об'єднання "військово-патріотичного руху"Молода гвардія-Юнармія".

Денісова зазначила, що пропаганда і проведення військових навчань із залученням дітей проводиться в ОРДЛО вже не один рік. З 2017 року окупаційна влада вчить "випускників" бути готовими взяти в руки зброю.

Омбудсмен закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і міжнародні правозахисні організації відреагувати на втягування дітей у збройний конфлікт і примусовий призов дітей до лав бойовиків.