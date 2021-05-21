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Окупанти почали бурити свердловини в Азовськом море. Шукають прісну воду для Криму

Автор: РБК-Україна

Російське науково-дослідне судно почало буріння свердловин в Азовському морі для пошуку прісної води для окупованого Криму. Передбачається, що під морем можуть бути прарусла річок Дон і Кубань.

Про це заявив так званий "віце-прем'єр кримського уряду" Євген Кабанов, передає РИА Новости.

"Спеціальне науково-дослідне судно приступило до розвідувальних робіт і почало буріння свердловин", - заявив Кабанов.

За його словами, поки рано говорити про потенційні запаси і якість води. Очікується, що перші дослідження з цього приводу будуть до 1 липня.

Нагадаємо, раніше окупаційна влада Криму оцінила ситуацію з водопостачанням півострова і заявила, що побоювання викликає тільки курортне місто Алушта. На сьогодні в ньому діє жорсткий графік подачі води вранці і вдень.

Проблеми з водопостачанням Криму почалися в 2014 році після початку російської окупації. Україна перекрила подачу води по Північно-Кримському каналу. Щоб повністю виключити можливість подачі води до деокупації, можуть добудувати дамбу. При цьому представники української армії не виключають, що Росія може зважитися на вторгнення з півдня, щоб зняти питання водопостачання.

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