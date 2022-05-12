Окупанти можуть відновити наступ для захоплення всієї Херсонської області, - аналітики ISW

Російські сили намагаються зміцнити свої позиції на заході Херсонської області. Вони хочуть захопити село Брускинське і смт Велика Олександрівка, щоб поліпшити своє тактичне положення на півдні.

Дані населені пункти знаходяться біля біля кордону Миколаївської області і, ймовірно, дозволять російській армії вести наступальні дії в напрямку Миколаєва.

Аналітики ISW вважають, що Росія швидше за все створює умови для приєднання окупованих українських територій до РФ, а не створення псевдореспублік.

Експерти також зазначили, що уздовж південної осі та в Донецькій і Луганській областях російські сили залишаються в глухому куті.

ЗСУ просунулися далі на північний схід від Харкова. При цьому український контрнаступ на північ від Харкова змусив окупантів перейти до оборони, що зменшило обстріли міста.

Російські військові намагалися оточити українські позиції в районі Сєвєродонецьк-Рубіжне-Лисичанськ, але ніяких підтверджених просувань не було. Запеклі бої відбувалися в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Білогорівці, Воєводівці, нижньому, Тошківці та Оріховому.

Окупанти можуть почати наступ на Бахмут після захоплення Попасної, щоб забезпечити доступ до шосе на півночі до Слов'янська.