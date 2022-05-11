У РФ не поспішають приєднувати Херсонську область, бо ділять награбоване, - Арестович

В Росії виник конфлікт між ФСБ та Управлінням розвідки. Там ділять награбоване у Херсонській області майно, яке щодня вивозять з України.

Про це повідомля РБК-Україна з посиланням на 24 канал .

Як повідомив журналістам радник голови ОП України Олексій Арестович, в Росії просто виник величезний конфлікт між ФСБ і Управлінням розвідки.

"Вони сперечаються за "віджату" українську власність - Херсонську область. Зокрема ділять сільськогосподарську техніку, зерно та навіть автобуси, бо ж це багато грошей. Вони багато чого вже поділили і будуть ще це робити", - заявив Арестович.

Радник глави ОП пояснив, що у Херсоні є самопроголошене "керівництво" і в Кремлі вже почали питати, що ж відбувається з цим регіоном, і ті заявили, що “готові до приєднання”.

"На це відреагував відразу Пєсков, сказав, що все має бути, як з Кримом. Бо ж це міжнародний скандал, бо анексія дорівнює ескалації, а це величезні неприємності для Росії. Водночас Путін чітко проголосив на параді 9 травня, що їхнє завдання - запобігти глобальній війні", - запевнив він.

За словами Арестовича, це означає, що не буде ні ядерної війни, ні війни з НАТО, ні ескалації. Росія цього побоюється. Перед собою Кремль ставить лише завдання - вийти на кордони Донбасу та Херсонщини.

І тут якийсь дурень самопроголошений вилазить і робить міжнародну заяву величезного масштабу. Йому одразу "дали по шапці", що народ має вирішувати. Тому одразу з’явився із заявою Пєсков,

- відповів він.

Арестович каже, що, можливо, цей сценарій десь лежить і вони готуються оголосити Таврійську область без референдуму в Херсоні, але такі заяви для них точно не на часі.

На думку Арестовича, зараз немає ознак, що "референдум" у Херсонській області взагалі готується.

"Останній вкид був, що це перенесли на 15 - 18 травня, але підготовки немає. Окрім того, вплинули і такі заяви, їх почали одразу "гасити" на рівні Кремля", - додав він.

Але радник глави ОП вважає, що сценарій приєднання Херсону в росіян є. Він розглядається як крайній, але точно не головний.

Він розглядається у випадку, якщо не вдасться вмовити нас на де-факто визнання окупації Херсонської області. Але будь-які спроби Росії не мають значення. Як сьогодні наголосив Михайло Подоляк, ми все одно звільнимо Херсон військовим шляхом, - підсумував Арестович.