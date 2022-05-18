Окупанти можуть використовувати автобуси ФК "Маріуполь" для пропаганди, - віце-президент клубу

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни планують використовувати клубні автобуси футбольної команди "Маріуполь" для пропаганди.

Про це заявив віце-президент ФК "Маріуполь" Андрій Санін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду.

"Навіть не знаю, настільки автобуси постраждали від обстрілів і мародерів. Але якщо в майбутньому ви побачите в пропагандистських роликах з Маріуполя наші автобуси, знайте - футбольний клуб Української прем'єр-ліги "Маріуполь" не має до цього ніякого відношення!" - зазначив Санін.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про поширення холери в окупованому Маріуполі.

Ми також писали про те, що російські окупанти приховують кількість загиблих у Маріуполі. Росіяни зменшили кількість загиблих під завалами драмтеатру в 25 разів.

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