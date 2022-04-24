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Окупанти в Мелітополі викрали консула Болгарії, - мер

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (news.zp)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти в тимчасово захопленому Мелітополі викрали почесного консула Болгарії, розповів мер міста Іван Федоров.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міського голови Мелітополя в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За його словами, про викрадення консула Болгарії в Мелітополі стало відомо ввечері в суботу.

Федоров зазначив, що викрадення чиновників, представників самоврядування, волонтерів та активістів - звичайна практика російських загарбників.

"Моїх колег викрали по всій країні понад 50. Сьогодні 29 перебувають у в'язницях окупантів. Щодо активістів, бізнесменів - в окупантів це суцільна практика. Вони викрадають всіх, хто має свою думку, патріотичні настрої", - сказав мер, який раніше сам пережив російський полон.

Також Федоров додав, що рашисти в захоплених населених пунктах України викрадають місцевих жителів і намагаються мобілізувати їх у свою армію.

При цьому мер з посиланням на дані розвідки зазначив, що партизани в Запорізькій області знищили близько сотні солдатів РФ,

Нагадаємо, позавчора російські військові взяли в заручники у Херсонській області голову Нововоронцовської ОТГ Володимира Марчука, який керував гуманітарним конвоєм. Наступного дня його звільнили.

Раніше повідомлялося, що, за словами омбудсмена Людмили Денисової, в полоні російських окупантів у Запорізькій області залишаються 69 людей. При цьому 89 осіб вже звільнені.

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МелітопольБолгарияпохитилиВійна Росії проти України