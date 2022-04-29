Окупанти в Маріуполі відкривають "банкомати" і збирають персональні дані жителів

"У заблокованому місті відкрилися так звані "банкомати", які працюють під контролем російських терористів. Відомо, що один з таких "банкоматів" запрацював у приміщенні колишнього супермаркету у Лівобережному районі міста", - написала Денісова.

За її словами, маріупольці можуть обміняти безготівкові гроші на готівку у шахраїв за курсом, який становить 2 до 1. Тобто окупанти забирають у людей половину від суми.

"У приміщенні Центрального відділку поліції окупанти під виглядом "пенсійного фонду та соціальних служб" почали активний збір даних маріупольців. Під час "реєстрації" окупанти виманюють дані не лише про особу та її майно, але й родичів", - повідомила омбудсмен.

Вона наголосила, існує загроза, що ці дані можуть використовуватися окупантами для пошуку людей, шантажу, вербування та вимагання грошей з близьких, які виїхали або мешкають за межами Маріуполя.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Маріуполі окупанти поновили активність в районі парку Веселка, вони обшукують та затримують людей.

Додамо, з 26 квітня окупанти заборонили в'їзд в обложений Маріуполь. Крім того, в самому місті загарбники обмежили пересування.

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