Окупанти в Маріуполі почали фільтрацію людей віком від 70 років, - міськрада

Фото: окупанти в Маріуполі почали фільтрацію людей віком від 70 років (t.me/mariupolrada)

"Пенсіонерам доведеться доводити свою "прихильність" окупантам, які залишили їх без будинків, їжі, медицини та нормального життя. У "руського миру" під підозрою усі. Але час розплати настане!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські військові посилили перевірки і фільтрацію жителів Маріуполя. Є випадки затримання.

Додамо, також повідомлялося, що російські окупанти отримали наказ від кремлівських кураторів провести "приховану мобілізацію" українців у Маріуполі.

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