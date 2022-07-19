Окупанти "позбавили" українців права власності на житло в Маріуполі

Російські окупанти з 19 липня 2022 року "позбавили" громадян України права власності на нерухомість в Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
За його словами, якщо місцеві жителі не провели "перереєстрацію" житла в так званій "Донецької народної республіки", то позбавляються права власності.
"Фактично, днями пройде "націоналізація" вцілілого житла і послідує розселення за ордерами. Тобто було наше, стало чиєсь. Попереджаємо маріупольців, які будуть вселятися в квартири. Це рішення не варте паперу, на якому його можна було б надрукувати, якби у окупантів був папір. Тому, якщо вже вселилися - подбайте про чужу власність, інакше будете нести відповідальність за законом", - додав Андрющенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителі Маріуполя продовжують самостійно виїжджати з міста, щодня його залишають до 100 осіб.
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