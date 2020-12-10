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Окупанти в Криму заочно "засудили" до 19 років власника ATR Іслямова

Автор: Игорь Литвиненко

Окупаційний "Верховний суд Криму" заочно засудив до 19 років позбавлення волі колишнього віце-прем'єра півострова, власника телеканалу ATR Ленура Іслямова. Його звинуватили в нібито організації диверсії.

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Відповідне рішення було прийнято в четвер, 10 грудня, передають "РИА Новости".

"Суд" визнав Іслямова винним за трьома статтями Кримінального кодексу Російської Федерації: організація незаконного збройного формування або участь у ньому, публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності і диверсія. Іслямов брав участь в "антиросійських акціях" і намагався "прорвати кордон" під час спроби повернення до Криму одного з лідерів кримськотатарського Меджлісу Мустафи Джемілєва в 2014 році.

Вирок був винесений заочно, оскільки Іслямов знаходиться на підконтрольній території України.

Раніше РБК-Україна писало, що в Криму утримують близько 100 українських політв'язнів.

Також повідомлялося, що з початку окупації Криму Російською Федерацією в 2014 році з півострова виїхали 45 тисяч осіб.

Крім цього Україна виступає за створення в Європейському союзі спеціального представника з питань Криму.

Прогноз погоди
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Новини України КримприговорЛенур ИслямовСуд