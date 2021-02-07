Окупанти в Криму вчилися збивати безпілотники "Панцирями-С1"

Навчання полягали в тому, що умовний противник застосував безпілотники для атаки на позиції зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф".

Комплекси "Панцирь-С1" виявили, ідентифікували та знищили повітряні цілі, які були зімітовані електронним способом.

ЗРПК "Панцирь-С1" є комплексом малого радіуса дії, яким керують двоє або троє операторів. Комплекс призначений для захисту невеликих об'єктів від засобів повітряного нападу. Також цей комплекс може вести боротьбу з легкоброньованими наземними цілями.

Комплекс "Панцирь-С1" може уражати цілі на висоті 15 кілометрів та на відстані до 20 кілометрів.