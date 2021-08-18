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Окупанти в Криму відправили в СІЗО ще двох затриманих вчора кримських татар

Автор: Дмитрий Кузнецов

"Ленінський районний суд" окупованого Севастополя сьогодні відправив на два місяці в СІЗО ще двох затриманих вчора кримських татар. Російська влада їх звинувачує в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

Вона нагадала, що Рустема Мурасова і Заура Абдуллаєва окупаційна влада затримала 17 серпня після обшуків у них вдома. "Всього за результатами "слідчих дій" було затримано п'ятьох осіб, трьом з них вчора було обрано аналогічний запобіжний захід", - уточнила омбудсмен.

Мурасов і Абдуллаєв перебуватимуть у СІЗО Сімферополя до 11 жовтня поточного року за безпідставним звинуваченням в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

"Незаконно заарештовані кримські татари є цивільними активістами. Вони систематично відвідували політично мотивовані судові засідання над співвітчизниками, підтримували сім'ї політв'язнів", - додала Денісова.

Фото: ще двох затриманих вчора в Криму активістів заарештували на два місяці (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, російські силовики 17 серпня провели обшуки в окупованому Криму. В результаті окупанти затримали 5 кримських татар.

Відзначимо, трьом з них в той же день "суд" Сімферополя обрав запобіжний захід у вигляді двомісячного утримання в СІЗО.

На затримання кримчан відреагував президент України Володимир Зеленський, зажадавши їх негайного звільнення.

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СевастопільКримДенисова