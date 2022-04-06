Окупанти від імені СБУ розсилають під виглядом інструкції небезпечний вірус

Російські хакери під виглядом інструкції дій у період воєнного часу розсилають небезпечний вірус державним працівникам Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю СБУ у Донецькій та Луганській областях Каріну Західну.
Повідомляється, що ворог від імені СБУ розсилає повідомлення з вірусним файлом до працівників державного сектору Донецької області.
Зокрема, у листуванні окупанти спонукають завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу.
"Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфіденційну інформацію. Проте заявляємо офіційно: жодних розсилок зі сторони СБУ не було", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала нову розмову окупантів, де вони назвали причину свого "відведення військ".
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 42-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.