Окупанти хочуть вийти на адмінкордон Луганської області до 26 червня: яка ситуація на фронті

Наразі тривають вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. Ворог планує дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Зараз російська армія кинула фактично всі свої сили і засоби, щоб штурмувати населені пункти довкола, вони намагаються прорвати оборону наших військ, взяти в оточення угрупування наших військ, яке здійснює оборону Лисичанська і Сєвєродонецька", - розповіла вона.

За словами Маляр, ЗСУ роблять все, щоб утримати території і не допустити оточення.

"Але ми повинні розуміти, що ворог має перевагу в озброєнні і ситуація складна. Зараз іде максимальна інтенсивність вирішальних боїв", - констатувала вона.