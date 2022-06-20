RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти хочуть вийти на адмінкордон Луганської області до 26 червня: яка ситуація на фронті

Фото: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Наталія Гурковська

Наразі тривають вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. Ворог планує дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Зараз російська армія кинула фактично всі свої сили і засоби, щоб штурмувати населені пункти довкола, вони намагаються прорвати оборону наших військ, взяти в оточення угрупування наших військ, яке здійснює оборону Лисичанська і Сєвєродонецька", - розповіла вона.

За словами Маляр, ЗСУ роблять все, щоб утримати території і не допустити оточення.

"Але ми повинні розуміти, що ворог має перевагу в озброєнні і ситуація складна. Зараз іде максимальна інтенсивність вирішальних боїв", - констатувала вона.

Як повідомлялось, станом на ранок 20 червня бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. Збройні сили України втратили Метьолкіне поблизу обласного центру.

Зазначимо, минулої доби окупаційні війська втратили 200 осіб з особового складу. Загалом кількість ліквідованих в Україні російських військових перевищує 33 800 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ