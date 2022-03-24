Окупанти в Харківській області викрадають дітей для шантажу

Як відзначають у Держприкордонслужби, окупанти схилили колаборантів до викрадення дітей у жителя одного з міст Харківської області. Російським військовим донесли, що чоловік володіє зброєю, яку збирав з місць бойових дій.

"Господаря дому експропріатори не знайшли, тому за узгодженням з російськими офіцерами, забрали двох його неповнолітніх синів. Їх батько саме виїхав в інший населений пункт за гуманітарною допомогою, щоб прогодувати піврічного внука", - пише пресслужба.

Колаборанти почали телефонувати чоловіку й шантажувати його. Батько дітей зізнався у тому, що в нього є лише один автомат, який він готовий віддати за дітей.

"Ворожі посіпаки відповіли, що за один автомат готові віддати лише одного сина, або доведеться домовлятися", - додає пресслужба.