Окупанти хаотично мінують автодороги у Запорізькій області: підриваються цивільні машини

За його словами, сьогодні у Василівці неподалік від місця пропуску росіян на міні підірвався автомобіль.

Повідомляється, що 15 вересня на мінах підірвалися ще два автомобілі.

"Росіяни не тільки продовжують утримувати українців у якості заручників, але й вбивають цивільних хаотичним мінуванням по шляху руху автотраспорту", - написав Андрющенко.