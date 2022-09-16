Окупанти хаотично мінують автодороги у Запорізькій області: підриваються цивільні машини

Російські окупанти хаотично мінують автодороги у Запорізькій області. Внаслідок цього цивільні машини підриваються на мінах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
За його словами, сьогодні у Василівці неподалік від місця пропуску росіян на міні підірвався автомобіль.
Повідомляється, що 15 вересня на мінах підірвалися ще два автомобілі.
"Росіяни не тільки продовжують утримувати українців у якості заручників, але й вбивають цивільних хаотичним мінуванням по шляху руху автотраспорту", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, 8 вересня автомобіль підірвався на міні у Сумській області.
Кроме того, в Житомирській області автомобіль лісової охорони підірвався на міні, одна людина загинула і ще одна отримала поранення.
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