Окупанти скаржаться на нову артилерію ЗСУ. Перехоплення від розвідки
Окупантам доводиться виводити з України кілька батальйонів через високі втрати. Також вони скаржаться на "безшумні" удари ЗСУ новою артилерією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення Головного управління розвідки.
"Тепер формуватимуть один повноцінний батальйон з колишніх трьох. З особовим складом протягом 10 днів працюватимуть психологи, оскільки ніхто не хоче повертатися в Україну. За пів року зайшло дві тисячі підкріплення. На сьогодні з них залишилось максимум 500", - каже він.
Також, окупант скаржиться на нові артилерійські системи, які використовує ЗСУ.
"Два дні тому прилетіло в будівлю. Якоюсь х… (незрозуміло чим) є… (стріляють), виходу не чутно ніх… (взагалі). Просто дві секунди – бам. Якась РСЗО, типу "Граду", "Урагану". Тільки вона беззвучна. Все що в телевізорі кажуть, це все йо… (неправда), що у нас втрати мінімальні. У нас тут комбриг мед продавав і безпілотники купував. 20 бочок меду 200 літрових продав. 4 безпілотники купив. Пасіку десь пограбували. Тут пасік цих йо… (дуже багато)", - додав він.
Раніше з перехоплення розмови окупанта стало відомо, що серед російських підрозділів процвітає анархія та корупція, тому багато хто відмовляється воювати і хоче повернутися до РФ.
Також російський солдат у перехопленій розмові зізнався у величезних втратах армії. Він розповів, що з його роти в живих залишилося лише 10 людей.
Крім того, минулої доби українські бійці знищили ще 240 окупантів. Загалом Росія вже втратила у війні понад 39 тисяч своїх військових.
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