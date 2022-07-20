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Окупанти готуються до штурму Бахмута, також мають намір захопити Вуглегірську ТЕС, - Генштаб

Фото: окупанти готуються до штурму Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На Бахмутському напрямку війська противника ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському істотних змін у діях противника не відзначається. Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Миколаївки Чернігівської області, Яструбиного та Павлівки Сумської області.

На Харківському напрямку війська РФ виробляли вогняне ураження в районах населених пунктівьПетрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Дементіївка, Коробочкине і Прудянка.

На Слов'янському напрямку обстріли з танків і артилерії зафіксовані поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.

На Донецькому напрямку агресор обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Івано-Дар'ївка, також завдав авіаційного удару неподалік від Верхньокам'янського. Також окупанти ведуть штурмові дії в напрямку Івано-Дар'ївки, бойові дії тривають.

Здійснювали обстріли зі ствольної і реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, вершині, Нью-Йорку та Покровському. Крім того, тривають бойові дії за напрямками населених пунктів Берестове, Вершина та Новолуганське.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначені обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам'янське та ряд інших. Противник завдав авіаудару біля Авдіївки. Провів розвідку боєм в районі Новоселівки Другої і наступ в напрямку Нікольського, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотними літальними апаратами. В акваторії Чорного моря поза пунктами базування знаходяться три носії крилатих ракет "Калібр". Тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії і танків по всій лінії зіткнення. Також ворог завдав ракетно-авіаційних ударів в районі Мурав'ївки.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення українські сили збили 220 російських військових літаків.

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