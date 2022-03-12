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На Волинському напрямку можливі диверсії на військових та цивільних об’єктах, - Генштаб

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Волинська область, Субота 12 березня 2022 18:56
На Волинському напрямку можливі диверсії на військових та цивільних об’єктах, - Генштаб Фото: на Волинському напрямку можливі диверсії на військових та цивільних об’єктах (mill/ru)
Автор: Марія Кучерявець

На Волинському напрямку є можливість здійснення диверсій на військових об’єктах. Крім того, загроза зберігається й для цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На Волинському напрямку зберігається загроза здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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