На Волинському напрямку можливі диверсії на військових та цивільних об’єктах, - Генштаб
Фото: на Волинському напрямку можливі диверсії на військових та цивільних об’єктах (mill/ru)
На Волинському напрямку є можливість здійснення диверсій на військових об’єктах. Крім того, загроза зберігається й для цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"На Волинському напрямку зберігається загроза здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
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