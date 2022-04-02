Оккупанты готовят вывод группировок с Сиверского направления в Россию, - Генштаб

Российские оккупанты сосредоточили основные группировки на Сиверском направлении на вывод в Россию. Для прикрытия продолжается блокирование Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что на Сиверском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения из состава 41 общевойсковой армии для блокирования Чернигова.

"По имеющейся информации, основная часть группировки оккупантов уже сосредоточена для отхода на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, с Броварского направления уже вывели часть подразделений из состава 2-й общевойсковой армии в Курскую область. Остальные подразделения находятся в готовности к выдвижению в направлении российской границы.