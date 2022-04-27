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Окупанти готують пропагандистський "прес-тур" в Маріуполь для ЗМІ, - розвідка

Окупанти готують пропагандистський "прес-тур" в Маріуполь (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В знищеному Маріуполі окупанти готують політичну провокацію зі спробою залучення деяких західних журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Зокрема, з цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ, на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий "прес-тур". Прибуття "журналістів" на територію України організовується через російський Ростов.

"В програмі заходу - "альтернативні факти" щодо оборони Маріуполя. Підготовлені "свідки" розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Також на підтвердження цієї версії в якості "очевидців" буде представлено підготовлених провокаторів, які розповідатимуть про міфічні "масові вбивства мирних мешканців українськими військовими".

Відповідна акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати злочини Путіна.

Раніше ми повідомляли, що окупанти в Маріуполі змушують чоловіків працювати за їжу.

Також ми писали, що супутники виявили під Маріуполем третю братську могилу.

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