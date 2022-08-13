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Окупанти за їжу виманюють у пенсіонерів дані про чоловіків для мобілізації, - Гайдай

Фото: окупанти за їжу виманюють у пенсіонерів дані про чоловіків для мобілізації (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У захоплених містах Луганської області російські окупанти вдаються до нових методів мобілізації. Вони в обмін на харчі збирають інформацію про чоловіків у літніх людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, під час обходів багатоповерхівок росіяни втираються в довіру до літніх людей, пропонуючи тим невеличкі суми грошей або харчі в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку.

"Залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому. До речі, більшість із тих, хто займається примусовим призовом, пересувається в середині міст виключно у балаклавах, аби не впізнали сусіди та знайомі, на яких вони й полюють", - розповів очільник області.

Нагадаємо, що Росія продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. За даними Генштабу, ворог планує "призвати" близько 8 тисяч чоловіків в ОРЛО.

Додамо, раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі, окупанти почали надсилати жителям СМС-повідомлення про набір на "службу".

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