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Окупанти у Донецькій області вбили одного цивільного та 8 отримали поранення

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Донецька область, Середа 27 квітня 2022 22:09
Окупанти у Донецькій області вбили одного цивільного та 8 отримали поранення Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

У Донецькі області внаслідок обстрілів за добу одна людина загинула та 8 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, окупанти вбили 1 мирного мешканця Мар’їнки. Також поранення внаслідок обстрілів дістали ще 8 осіб.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали 2 людини, які отримали поранення у Луганській області.

Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі.

Також ми писали, що у Донецькій області внаслідок обстрілів загинуло 5 цивільних.

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