Оккупанты в Донецкой области убили одного гражданского и 8 получили ранения

В Донецкие области в результате обстрелов за сутки один человек погиб и 8 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленка.

По его словам, оккупанты убили 1 мирного жителя Марьинки. Также ранения в результате обстрелов получили еще 8 человек.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили 2 человека, которые получили ранения в Луганской области.