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На Донеччині окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі

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Донецька область, Понеділок 25 квітня 2022 16:15
На Донеччині окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі Фото: Наслідки обстрілів (t.me/s/itsdonetsk)
Автор: Антон Федорців

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій потрапили під обстріл військ РФ у Лимані, ліквідовуючи наслідки попереднього обстрілу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ДСНС у Telegram.

Вранці рятувальники виїхали на місце обстрілу газопроводу в Лимані. Внаслідок потрапляння снарядів відбулася розгерметизація та горіння газогону.

"Під час гасіння пожежі стався повторний обстріл, внаслідок якого командир відділення 95-ї Державної пожежно-рятувальної частини отримав осколкові поранення ноги. Йому була надана первинна допомога у місті Краматорськ", – ідеться в повідомленні.

Зараз рятувальника транспортують до лікарні в Дніпропетровській області. Там на нього чекає повноцінне лікування.

До слова, Пентагон анонсував новий пакет військово-технічної допомоги для України.

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