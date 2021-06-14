Окупанти в Донецьку порушують права 60 000 дітей: в Україні завели справу

Повідомляється, що справу відкрито за статтею "порушення законів і звичаїв війни". За даними української сторони, окупанти обмежили виїзд неповнолітніх на підконтрольну Україні територію.

У повідомленні йдеться, що фактично єдиною можливістю виїзду дітей старше 14 років є оформлення російських або місцевих "паспортів". Офіс генпрокурора розцінює це як порушення права дітей на освіту, оскільки для випускників 9 і 11 класів з Криму і ОРДЛО почалася вступна кампанія до вишів України.

Як повідомив в Twitter заступник голови Офісу генпрокурора Гюндуз Мамедов, окупанти порушують права 60 000 випускників 9 та 11 класів.

Відзначимо, за офіційними даними, до введення таких обмежень в 2019 році в українські виши вступили 1 600 дітей з окупованої частини Донбасу і 265 дітей з Криму. А, наприклад, в 2016 році, 850 дітей з ОРДЛО і 153 з Криму.