Окупанти в Донецьку виключають відкриття КПВВ найближчим часом

Представники так званої "Донецької народної республіки" найближчим часом не відкриватимуть контрольні пункти в'їзду-виїзду ( КПВВ ) на лінії розмежування. Це питання поки не розглядається.

Про це заявив на прес-конференції ватажок "ДНР" Денис Пушилін, передають сепаратистські ЗМІ.

"З Україною у нас кордон закрито через COVID-19. І це рішення обґрунтоване. У них встановлено нові рекорди - хворих за добу понад 20 тисяч. Поки ситуація в Україні повністю не зміниться, ми це питання навіть не обговорюємо", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що пенсіонерам, що проживають на тимчасово окупованій території Донбасу, треба лише "перетнути КПВВ", щоб отримати свої виплати.

Проте на сьогодні такою можливістю повною мірою можуть скористатися тільки жителі окупованої частини Луганської області, оскільки крім карантинних більше жодних обмежень в роботі КПВВ "Станиця Луганська" немає.

У людей на окупованій частині Донецької області є можливість перетнути КПВВ "Новотроїцьке" тільки два дні на тиждень, і окупанти випускають тільки тих, у кого є прописка на підконтрольній Україні території. Від інших при виїзді вимагають розписку, що вони не будуть повертатися до ОРДО до кінця пандемії.

Тим, хто заїжджає в Україну з ОРДЛО з території Росії, загрожує штраф на українському кордоні.

При цьому в ООН вважають закриті пункти пропуску однією з основних проблем.