Бойовики на один день відкриють КПВВ під Донецьком

Угруповання "ДНР" у п'ятницю, 2 квітня, на один день відкриє контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Оленівка". Даний пункт пропуску суміжний з КПВВ "Новотроїцьке".

Перетнути лінію розмежування можна з 9:00 до 16:30.

При цьому для громадян, які в'їжджають з окупованої території, необхідно мати реєстрацію на підконтрольній території України. Вони повинні встановити додаток "Вдома" і відправитися на двотижневу самоізоляцію. Її можна скасувати, отримавши негативний результат експрес-тесту на антиген коронавіруса, який можна буде зробити на КПВВ "Новотроїцьке" безкоштовно. Також самоізоляцію можна скасувати, отримавши негативний результат ПЛР-тесту.

Для в'їзду на окуповану частину Донецької області необхідно отримати дозвіл "міжвідомчого штабу ДНР". Також потрібно заповнити бланк-згода "на напрям в стаціонарне відділення закладу охорони здоров'я для проведення обстеження", або здати експрес-тест на COVID за близько 650 грн (1750 рублів). У разі негативного результату все одно необхідно буде давати згоду на самоізоляцію. При позитивному тесті людина прямує до лікарні.