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Окупанти на Донбасі п'ять разів порушили "тишу", стріляли з гранатометів і кулеметів

Донбас, Вівторок 05 січня 2021 07:25
Окупанти на Донбасі п'ять разів порушили "тишу", стріляли з гранатометів і кулеметів
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 4 січня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Серед українських вояків бойових втрат і поранень немає.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці в Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", неподалік Водяного та Лебединського російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Поблизу селища Гнутове супротивник двічі відкривав вогонь не тільки з гранатометів, але і зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили кілька неточних пострілів з автоматичних гранатометів і протитанкових гранатометів.

Про всі факти порушення режиму припинення вогню ЗСУ через СЦКК повідомили представникам ОБСЄ.

З початку поточної доби, 5 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 3 січня бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових. Втрат серед воїнів ООС не було.

Також повідомлялося, що Україна планує ввести процедуру підтвердження актів на окупованій території.

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