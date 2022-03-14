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Окупанти "демілітаризували" Святогірську Лавру з сотнями біженців, - Зеленський

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Понеділок 14 березня 2022 00:41
Окупанти "демілітаризували" Святогірську Лавру з сотнями біженців, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

За словами Зеленського, окупанти вирішили демілітаризувати і денацифікувати Святогірську Лавру. На момент удару в ній знаходилися тільки мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українського народу зазначив, що сьогодні в Київській області був убитий американський журналіст Брент Рено, його колега поранений. За його інформацією, це був свідомий напад російських військових, вони знали, що вони роблять.

Президент додав: "на сході України окупанти вирішили демілітаризувати і денацифікувати Святогірську Лавру Української Православної церкви. На момент удару на території монастиря знаходилися тільки ченці і сотні біженців. Ніякої військової мети в Лаврі або поруч з нею не було".

Зеленський зазначив, що один тільки факт обстрілу Святогірської Лаври демонструє нам, що вся вибудувана ідеологія РФ – це просто брехня.

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