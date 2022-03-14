ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты "демилитаризировали" Святогорскую Лавру с сотнями беженцев, - Зеленский

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 00:41
Оккупанты "демилитаризировали" Святогорскую Лавру с сотнями беженцев, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

По словам Зеленского, оккупанты решили демилитаризовать и денацифицировать Святогорскую Лавру. На момент удара в ней находились только мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинскому народу отметил, что сегодня в Киевской области был убит американский журналист Брент Рено, его коллега ранен. По его информации, это было сознательное нападение русских военных, они знали, что они делают.

Президент добавил: "На востоке Украины оккупанты решили демилитаризовать и денацифицировать Святогорскую Лавру Украинской православной церкви. На момент удара на территории монастыря находились только монахи и сотни беженцев. Никакой военной цели в Лавре или рядом с ней не было".

Зеленский отметил, что один только факт обстрела Святогорской Лавры демонстрирует нам, что вся выстроенная идеология РФ – это просто ложь.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
DAILY
Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе