Окупанти частково захопили селище Комишуваха, бої тривають

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також противник вчора вів штурм в напрямках сіл Нагірне і Білогорівка Донецької області, але в результаті нанесеного вогневого удару підрозділами ЗСУ був змушений відступити.

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України за 1 червня відбили 13 атак російських військ у Донецькій та Луганській областях і знищили 27 одиниць військової техніки.

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