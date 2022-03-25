Окупанти частково пробили сухопутний коридор від Криму до Донбасу, - Генштаб

Російським військам частково вдалося пробити сухопутний коридор від окупованого Криму до Донбасу. Але за місяць війни не змогли досягти основних цілей військової кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що противнику досі не вдалося домогтися основних цілей широкомасштабної війни - блокади Києва і виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Але в той же час не можна не відзначити його просування на півдні країни.

"Частково ворог домігся успіху зі створення сухопутного коридору між тимчасово окупованими АР Крим і частиною Донецької області", - йдеться в повідомленні.