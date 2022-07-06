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Окупанти будуть розвивати наступ на Бахмут та Слов‘янськ, - Гайдай

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Луганська область, Середа 06 липня 2022 22:08
Окупанти будуть розвивати наступ на Бахмут та Слов‘янськ, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська будуть намагатися розвивати наступ на Бахмут та Слов‘янськ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі Freedom.

Він підкреслив, що Луганська область ще не повністю окупована, бої продовжуються на околицях. Тим часом окупанти продовжують нести втрати.

Гайдай додав, що росіяни понад чотирьох місяців намагаються захопити Луганську області. За цей час, завдяки артилерії, вони просунулись на 30 км.

Голова ОВА зазначив, що на окупованих територіях в глибокому тилу окупанти продовжують чути "хлопки", а складів з боєкомплектами з кожним днем стає все менше.

Нагадаємо, українські військові відбили спробу окупантів перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ.

Окрім того, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що відхід військових з Лисичанська - це питання правильного повернення Донбасу, а не його втрати.

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