RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти безуспішно атакували Харківський та Слов'янський напрямки, - Генштаб

Фото: окупанти безуспішно атакували Харківський та Слов'янський напрямки (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни спробували кілька разів штурмувати населені пункти на Харківському та Слов'янському напрямках. Втім через удар у відповідь українських військових, загарбники змушені були відійти. А на деяких ділянках фронту окупанти зазнали втрат і втекли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Триває 139 доба російського вторгненя. Зараз ситуація на фронті така:

  • На Волинському та Поліському напрямках не виключається активізація ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності наших військ у прикордонних з республікою білорусь районах.
  • На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності, сковування дій підрозділів Сил оборони в прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил РФ. Артилерія обстріляла населені пункти Сумської та Чернігівської областей.
  • На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли міста Харкова та інших населених пунктів регіону. Окупанти намагалися витіснити наші війська з району Дементіївки, проте ЗСУ успішно відбили кілька штурмів зазначеного села та змусили ворога відійти.
  • На Слов’янському напрямку підрозділи противника вели штурмові дії з метою покращення тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські воїни завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати.
  • На Бахмутському напрямку при спробі просунутися в напрямку Спірне - Івано-Дар’ївка ворог зазнав втрат від кинджального вогню наших захисників та хаотично відійшов.
  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник, з метою сковування дій наших військ, продовжує обстріли наших позицій із наявного наземного озброєння вздовж всієї лінії зіткнення. Також завдав авіаудару поблизу Новоандріївки.
  • На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Активізував ведення повітряної розвідки.

Корабельне угруповання противника продовжує блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує 6 носіїв високоточної зброї.

Нагадаємо, російські військові обстріляли мирне населення на горі Кременець в окупованому Ізюмі Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні