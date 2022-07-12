Окупанти безуспішно атакували Харківський та Слов'янський напрямки, - Генштаб

Росіяни спробували кілька разів штурмувати населені пункти на Харківському та Слов'янському напрямках. Втім через удар у відповідь українських військових, загарбники змушені були відійти. А на деяких ділянках фронту окупанти зазнали втрат і втекли.
Триває 139 доба російського вторгненя. Зараз ситуація на фронті така:
На Волинському та Поліському напрямках не виключається активізація ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності наших військ у прикордонних з республікою білорусь районах.
На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності, сковування дій підрозділів Сил оборони в прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил РФ. Артилерія обстріляла населені пункти Сумської та Чернігівської областей.
На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли міста Харкова та інших населених пунктів регіону. Окупанти намагалися витіснити наші війська з району Дементіївки, проте ЗСУ успішно відбили кілька штурмів зазначеного села та змусили ворога відійти.
На Слов’янському напрямку підрозділи противника вели штурмові дії з метою покращення тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські воїни завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати.
На Бахмутському напрямку при спробі просунутися в напрямку Спірне - Івано-Дар’ївка ворог зазнав втрат від кинджального вогню наших захисників та хаотично відійшов.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник, з метою сковування дій наших військ, продовжує обстріли наших позицій із наявного наземного озброєння вздовж всієї лінії зіткнення. Також завдав авіаудару поблизу Новоандріївки.
На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Активізував ведення повітряної розвідки.
Корабельне угруповання противника продовжує блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує 6 носіїв високоточної зброї.