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Окупанти атакували "дорогу життя": у Луганській області під обстріл потрапила знімальна група АFP

Ілюстративне фото (Воєн ТВ)
Автор: Іван Носальський

Російські війська вкотре обстріляли трасу з Бахмуту до Лисичанська. Під артилерійський вогонь потрапила знімальна група AFP.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter одного зі співробітників французького інформаційного агентства.

На відеоматеріалі, який зняли співробітники AFP, видно, що війська РФ вели прицільний вогонь по трасі.

"Дорога життя" з Бахмута до Лисичанська піддається ворожим обстрілам вже два тижні. По ній щоденно проводиться евакуація мирних жителів населених пунктів Луганської області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія кинула на захоплення Луганської області понад 12 тисяч військових. Найскладніша ситуація у Горській громаді.

Також ми писали, що російська армія не залишає спроб прорватися на Донецькому напрямку та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Наразі загострилися бойові дії в районі Бахмута.

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ЛуганськЛисичанськБахмутВійська РФВійна Росії проти України