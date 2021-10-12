Окупанти 9 разів відкривали вогонь: на Донбасі боєць отримав поранення

Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

В районі Кримського окупанти вели вогонь двічі з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У бік Зайцевого та Красногорівки бойовики стріляли з ручних протитанкових гранатометів, в район Талівки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У район Водяного на Приазов'ї противник вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В результаті обстрілів один український захисник отримав поранення.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - уточнили в ООС.

Також відомо, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, щоб припинити вогневу активність агресора. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил контролюється.